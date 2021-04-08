"لماذا نريد إحداث أزمة؟".. الزمالك يرد على أحمد مجاهد بشأن حكام القمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قال عمرو الدردير المتحدث الرسمي لمجلس إدارة نادي الزمالك، إن ناديه سيرسل خطابًا رسميًا للاتحاد المصري لكرة القدم يعبر من خلاله عن رفضه لإدارة حكم مصري مباراة القمة المقبلة.

وأضاف متحدث الزمالك في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1" :"لم نتلق إخطارًا رسميًا بتواجد تحكيم مصري لإدارة مباراة القمة المقبلة، الزمالك سيرسل الآن اعتراضًا على تواجد تحكيم مصري في مباراة القمة".

وتابع :"مباريات القمة في آخر 20 مباراة تقام بتواجد تحكيم أجنبي، لماذا نريد أزمة؟ إذا كان بسبب عذر كورونا فالمباريات الأفريقية تقام بحكام أجانب".

وواصل :"هذه الفترة لا تحتاج أي أزمة، الحكم الأجنبي سيكون لمصلحة الأهلي والزمالك، وحديثي ليس تقليل عن الحكم المصري".

وأكمل :"رغم تقنية الفار الحكم الأجنبي سيكون مريح لأنه محايد ولا يعرف أهلي أو زمالك، الموضوع ليس خناقة لكن الزمالك يطالب بحقه الطبيعي".

وأنهى متحدث الزمالك :"جماهير الزمالك ترفض تحكيم مصري والإدارة تعتبر عن رأي جماهيرها".

وكان أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية والتي تدير الكرة المصرية حاليًا، أكد في تصريحات تليفزيونية أن مباراة القمة المقبلة ستقام بتحكيم مصري.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي والزمالك في 18 من الشهر الجاري ضمن مباراة مؤجلة بالأسبوع الرابع بمسابقة دوري we المصري، قبل أن تتجدد المواجهة مرة أخرى بينهما في العاشر من الشهر المقبل.

جدير بالذكر أن الزمالك يحتل الصدارة برصيد 33 نقطة من 14 مباراة، في المقابل يتواجد الأهلي في المركز الثالث برصيد 27 نقطة من 11 مباراة.