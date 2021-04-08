"لم نخاطب أجانب".. لجنة الحكام تحسم موقف حكم مباراتي القمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أنه لا نية لتأجيل مباراة القمة بين الزمالك والأهلي، مضيفًا أن اللجنة لم تخاطب الاتحادات الأخرى لاستقدام أجانب لإدارة المواجهة.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع الأهلي في الثامن عشر من شهر أبريل الجاري، في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وخلال تصريحات هاتفية لبرنامج "بي أون تايم" المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورتس"، قال وجيه: "لا نية لتأجيل مباراة القمة، وما قيل عن صعوبة استقدام حكام أجانب كلام غير صحيح لأننا لم نرسل خطابات للاتحادات الأجنبية لاستقدام حكم أجنبي".

وأضاف: "نحن كاتحاد كرة مقتنعين بقدرات الحكم المصري لإدارة مباراة القمة، سيتم إسناد المباراتين (الدور الأول والثاني) لطاقم حكام مصري".

وتابع: "سيتم الإعلان عن اسم الحكم قبل المباراة بفترة قصيرة (يومين) بناء على نتيجة المسحات".

وواصل: "من سيتم ترشيحهم للمباراة سيتم استبعادهم من إدارة مباريات الأهلي والزمالك خلال الفترة المقبلة حتى لا يحدث لغط حولهم".

وعما إذا كان قرار إسناد مباريات القمة لحكام أجنبي قرار وزاري، أجاب: "هذا الكلام منذ وقت أن كان كمال الجنزوري رئيس لمجلس الوزراء، وانتهى منذ فترة بدليل إسناد مباريات القمة لإبراهيم نور الدين ومحمد الحنفي وغيرهم خلال الفترات الماضية".

وبسؤاله إذا كان وصل اعتراض من قبل الأهلي أو الزمالك بشأن الحكام المصريين، أجاب: "كلجنة حكام لم يصلني خطابات، أتعامل مع اتحاد الكرة".