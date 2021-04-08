الجونة يعلن إصابة رضا شحاتة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

أعلن نادي الجونة، اليوم الخميس، إصابة مدرب الفريق رضا شحاتة بفيروس كورونا (كوفيد 19) بعد خوض الفريق الساحلي مباراة طلائع الجيش.

وكان فريق الجونة واجه منافسه طلائع الجيش أمس الأربعاء، حيث انتهت المباراة بخسارة الفريق الساحلي بنتيجة كاسحة بأربعة أهداف دون رد في إطار منافسات الأسبوع الـ18 من مسابقة دوري We المصري.

وأفادت الصفحة الرسمية للجونة عبر "تويتر" :"نتمنى الشفاء العاجل لمدربنا رضا شحاته الذي اُصيب بڤيروس كورونا".

ومن المقرر أن يلعب الجونة ضد منافسه المصري البورسعيدي يوم الأحد المقبل ضمن حسابات الأسبوع التاسع عشر من مسابقة دوري We المصري.

ويحتل فريق الجونة المركز الحادي عشر بجدول الدوري برصيد 21 نقطة.