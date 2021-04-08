مدرب الترجي: نلعب لمصلحتنا فقط أمام المولودية.. ونحترم الميثاق الرياضي

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ):

قال المدرب المساعد لفريق الترجي التونسي مجدي تراوي، إن فريقه سيخوض مباراته المرتقبة مع مولودية الجزائر في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، يوم السبت المقبل على ملعب رادس، بتشكيلته المثالية وبالجدية ذاتها مثل كل مبارياته.

ويستعد الترجي الذي حقق الفوز اليوم على الأولمبي الباجي 1/ صفر، في الدوري التونسي، لخوض مباراة تحصيل حاصل بالنسبة له في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة من دوري الأبطال بعد أن كان ضمن التأهل الى دور الثمانية قبل جولتين من نهاية دور المجموعات.

لكن مولودية الجزائر الذي يحتل المركز الثاني سيكون بحاجة الى نقطة التعادل على الأقل لضمان التأهل مع الترجي.

وفي نفس المجموعة لا يملك الزمالك المصري خيارا آخر سوى الفوز على تونجيت السنغالي متذيل الترتيب، على أمل أن يحقق الترجي الفوز على مولودية الجزائر حتى يخطف البطاقة الثانية للتأهل.

وأوضح تراوي في تصريحات للتلفزيون التونسي عقب الفوز على الأولمبي الباجي، بشأن التقارير الصحفية التي تحدثت عن امكانية خوض الترجي مباراته بفريق أغلبه من الاحتياطيين ما قد يعزز فرص الفريق الجزائري في التأهل، أن فريقه سيلعب مثلما تعود أن يلعب وسيحترم الميثاق الرياضي.

لكن تراوي أشار أيضا إلى بعض اللاعبين الذين لديهم بطاقات صفراء، حيث قال المدرب المساعد: "لا يتعين علينا أن نخاطر بهم حتى لا يفقدوا امكانية اللعب في الدور ربع النهائي".

وتأكد غياب اللاعبين الايفواري سيدريك غبو والجزائري إلياس الشتي بداعي الإصابة وسيخضعون الى الراحلة لمدة ثلاثة أسابيع. كما سيغيب المدافع محمد علي اليعقوبي بسبب عقوبة الإنذار الثالث.

وهناك احتمال أن لا يعول المدير الفني للفريق معين الشعباني على اللاعبين حمدي النقاز وغيلان الشعلالي ومحمد علي بن رمضان، وهم عناصر مؤثرة في الترجي، لتفادي الحصول على البطاقة الصفراء الثالثة.

وقال تراوي: "سنلعب بالتشكيلة المثالية،وسنخوض المباراة بجدية كما كان الأمر دائما مع الترجي. الترجي له تاريخ كبير في دوري أبطال افريقيا وسنلعب الكرة وما قد يحدث سيحدث بعد ذلك".

وأنهى :"نلعب لمصلحة الترجي فقط وليس لأي فريق آخر، ومتى يخوض الترجي مبارياته بدون جدية؟".

ويتصدر الترجي ترتيب المجموعة الرابعة برصيد عشر نقاط وخلقه مولودية الجزائر في المركز الثاني بثماني نقاط فيما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد خمس نقاط ويتذيل تونجيت التريب برصيد أربع نقاط.