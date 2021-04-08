شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شوبير يكشف الحكام المرشحين لإدارة قمتي الأهلي و الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الإعلامي أحمد شوبير عن الحكمين الأقرب لإدارة مباراتي القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز.

ويلعب الأهلي والزمالك بملعب القاهرة يومي 18 أبريل و10 مايو في مباراتي الدورين الأول والثاني للدوري في موسمه الجاري.

وقال شوبير خلال تصريحات متلفزة: «محمود البنا هو المرشح الأقوى لإدارة المباراة الأولى في أبريل والحكم محمد عادل هو الأقرب للقمة الثانية في مايو».

كان أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة المصري، قد تحدى مسؤولي القطبين وأعلن بالأمس في تصريحات تليفزيونية إصراره على تعيين حكم مصري لقمة أبريل.