شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب تشيلسي السابق: محمد صلاح ثروة عظيمة خسرها البلوز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كال داني درينكووتر لاعب تشيلسي السابق وقاسم باشا المديح عن نجم ليفربول ومنتخب مصر محمد صلاح وقال أن النادي اللندني تشيلسي خسره كلاعب ذو قدرات خاصة .

وقال درينكووتر في حواره مع برنامج «الماتش» في قناة «صدى البلد»: «محمد صلاح لاعب رائع، أنا مدرك أن العالم بأكمله يقدر مهاراته الكبيرة نتكلم هنا عن لاعب قوى وسريع وهداف».



وأضاف: «البلوز خسر الكثير برحيل محمد صلاح كما خسر برحيل أسماء رائعة أخرى والتي رحلت عن الفريق مثل دى بروين».

وأوضح :«صلاح يُعد ثروة عظيمة لأي فريق ينضم إليه».

ومحمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي اقترب بشدة من التجديد مع ناديه لعقد يمتد إلى ما بعد 2023 موعد إنتهاء عقده مع الريدز. ووفقا لما نشره موقع ميرور مساء أمس الأول، أن محمد صلاح هو أول لاعب يحرصون على التصالح معه وسط تكهنات أخيرة بشأن مستقبله. تجري المحادثات مع المصري بشأن تمديد العقد على الرغم من أن الريدز لا يزال لديهم متسع من الوقت، مع عدم انتهاء صلاحية صفقة صلاح الحالية حتى عام 2023. ويتمتع ليفربول بموقف تفاوضي قوي فيما يتعلق بصلاح، الذي سيكون في الثلاثينيات من عمره عندما ينتهي عقده.

في حين أن ليفربول قد يفرض رسومًا ضخمة على هدافه الرائد، إلا أن النادي ليس لديه أي نية للسماح لصلاح بالرحيل ويحرص على التوصل إلى اتفاق. وأكد التقرير، أن ساديو ماني وروبرتو فيرمينو وجوردان هندرسون ونابي كيتا وأليكس أوكسليد تشامبرلين من المرجح أن يتم اتخاذ قرارات بشأن كل منهم في وقت لاحق.