شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الترجي: لن نتقاعس أمام مولودية الجزائر وسنحترم الميثاق ‏الرياضي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مجدي تراوي، مدرب عام فريق الترجي الرياضي التونسي، أن فريقه لن يتقاعص في مواجهة مولودية الجزائر، السبت المقبل، في الجولة الختامية من مرحلة المجموعات لرابطة دوري أبطال أفريقيا برادس.

وأضاف تراوي في تصريحات تليفزيونية تونسية:" سنحترم الميثاق الرياضي في جميع الأحوال حتى لو لم يتم الدفع بجميع الناصر الأساسية خلال المباراة".

وأكمل:" هناك لاعبين لا نريد المخاطرة بالدفع بهم كي لا نفقدهم في ذهاب ربع النهائي بسبب الانذار الثالث".

ويسعى المولودية للحصول على نقطة التعادل في رادس من أجل بلوغ ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا رفقة الترجي على حساب الزمالك.

وينتظر الزمالك هدية من رادس بخسارة المولودية مع فوزه على ضيفه بالقاهرة تونجيث السنغالي السبت المقبل من أجل التأهل لدور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا.