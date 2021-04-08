شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحقق فوزًا ثلاثيًّا في الدورة المجمعة الثانية لتنس الطاولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق تنس الطاولة رجال بالنادي الأهلي الفوز على كل من: المنيا وسبورتنج وطنطا، ضمن مباريات الدورة المجمعة الثانية لبطولة الدوري، والمقامة حاليا على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وفاز فريق رجال تنس الطاولة على المنيا بنتيجة 3-0، ومثل الفريق في المباراة كل من: «محمد شومان، وشادي مجدي، وعمر بدير».

وفي المباراة الثانية حقق الأهلي فوزًا مستحقًّا على سبورتنج بنتيجة 3-0 بعد تألق «محمد البيلي ويوسف عبد العزيز وشادي مجدي».

وفي المباراة الثالثة تمكن الأهلي من تحقيق الفوز على طنطا بنتيجة 3-0، بتوقيع كل من: «خالد عصر، ومحمد شومان وعمر بدير».

يذكر أن فريق رجال تنس طاولة الأهلي قد فاز بالدورة المجمعة الأولى لبطولة الدوري التي أقيمت على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

ويقود جهاز تنس الطاولة أشرف عبد الفتاح مديرًا فنيًّا، ويعاونه عمرو رضا، مدربًا عامًّا، وأشرف صبحي، مدربًا، وأحمد حامد، مديرًا إداريًّا، وعلي سمير إداريًّا.