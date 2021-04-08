شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يختتم اليوم تحضيرات مواجهة سيمبا التنزاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الأهلي تحضيراته اليوم الخميس لمواجهة سيمبا التنزاني غدا الجمعة في المباراة التي ستجمعهما على ملعب "الأهلي والسلام" بالجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث يشرح بيتسو موسيماني للاعبيه خطة المباراة ويقدم النصائح الأخيرة للاعبين قبل مواجهة الغد، والتحذيرات الواجب تنبيه اللاعبين بشأنها.

وشاهد الجهاز الفني للأهلي عدد من مباريات سيمبا لتحديد مواطن القوة والضعف في صفوف الفريق التنزاني، وتحديد أسلوبه وطريقة اللعب التي يعتمد عليها في الضغط والاختراق وكذلك موقفه في الدفاع، من أجل التركيز عليها في موقعة الغد، رغم غياب الدوافع عن الفريق الأحمر في موقعة السلام غدا.