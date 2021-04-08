"مهرجان مبابي".. كيف تناولت صحف أوروبا سقوط بايرن أمام باريس؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

فرضت مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان نفسها على الصحف الأوروبية، بعد المواجهة المميزة التي ظهر عليها الفريقين في مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وانتهت بفوز الفريق الفرنسي بنتيجة 3-2 على مضيفه الألماني.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء 13 أبريل على ملعب بارك دي برانس في فرنسا.

وافتتح كيليان مبابي نجم النادي الباريسي أهداف المباراة في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة، تلاها هدف التعزيز من ماركينيوس في الدقيقة 28، قبل أن يحاول تشوبو-موتينج تعديل النتيجة في الدقيقة 37 مسجلا الهدف الأول للفريق البافاري لينتهي الشوط الأول بنتيجة 2-1 لصالح كتيبة ماوريسو بوكيتينو.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، كثف الفريق المضيف هجماته محاولا تعديل النتيجة حتى جاءت الدقيقة 60 ليسجل توماس مولر هدفا رائعا في مرمى كيلور نافاس معلنا التعادل للعملاق البافاي، إلا أن مبابي كان له رأيا آخر وجاء الرد سريعا بعد 8 دقائق ليزور شباك مانويل نوير مجددا ويسجل الهدف الثالث لفريقه والثاني له.

وفيما يلي نستعرض أبرز عناوين الصحف:

موندو ديبورتيفو

"مبابي يسقط البطل"

ماركا

"مبابي يصنع الفوضى"

سبورت

"نيمار ومبابي ينهيان سلسلة بايرن ميونخ"

آس

"مهرجان مبابي"

ليكيب

"بمذاق ثلجي"

فرانس فوتبول

"ضربة باريس في عشب بايرن.. ليلة مجنونة"