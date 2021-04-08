اتحاد الكرة عن عقد ساسي: الموسم سينتهي 30 سبتمبر.. نتمنى ألا تحدث أزمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت منة عمر:

أكد أحمد مجاهد رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن موسم الدوري المصري الممتاز سينتهي يوم 30 سبتمبر، موضحا أن عقود اللاعبين التي ستنتهي بنهاية شهر يونيو سيتم مناقشتها حالة بحالة.

ومن المعتاد أن تنتهي عقود اللاعبين بنهاية الموسم (30 يونيو) إلا أن تأخير بدء الموسم بسبب جائحة كورونا غير الأوضاع في العالم ككل، وتأخرت مواعيد انطلاق البطولات المحلية.

وخلال تصريحات لقناة "الحدث اليوم"، علق مجاهد على الأمر قائلا: "من المقرر أن ينتهي الدوري المصري يوم 30 سبتمبر".

وبسؤاله عن عقود اللاعبين التي ستنتهي بنهاية شهر يونيو وفقا للعقد المبرم مع ناديه خاصة فرجاني ساسي لاعب الزمالك، قال: "كل حالات عقود اللاعبين ستحل حالة بحالة، ليس أمامي عقد ساسي، ولكن تم إبلاغنا ببعض اسماء اللاعبين التي قد تحدث مشكلات بسببهم بسبب تأخر الموسم ونتمنى ألا تحدث أزمات".

وأتم: "الموسم ينتهي يوم 30 سبتمبر".

جدير بالذكر أن ساسي انضم إلى صفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية لموسم 18/19 قادما من النصر السعودي، ومن المقرر أن ينتهي عقده في الثلاثين من يونيو المقبل.