مصدر بالأهلي يكشف لمصراوي خطة فروع النادي بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

كشف مصدر بالنادي الأهلي، خطة الإدارة الحالية برئاسة محمود الخطيب بشأن فروع النادي في المحافظات، وهو المشروع الذي يعتبر من الخطط طويلة الأمد.

المصدر قال في تصريحات خاصة عبر "الخليج 365"، أن مجلس محمود الخطيب لديه حلم التواجد في المحافظات من أجل ربط الأهلي بجماهيره في عدد من المحافظات.

وأضاف المصدر - الذي رفض ذكر اسمه - أن هذا المشروع لا يزال محل الدراسة، لافتًا إلى أن الإدارة تضع عدد معايير وتحاول التوافق على أراضي مناسبة لما يحتاجه الجماهير.

وعن حقيقة رغبة إدارة الأهلي في الحصول على أرض لتخصيصها لإنشاء فرع جديد للنادي بالإسكندرية، رد :"يتم دراسة هذا الملف بعناية وتأني شديد، وليس هناك أي جديد، هو في طي الدراسة فقط".

وتابع :"هناك تعليمات واضحة من الإدارة بعد الحديث عن هذا الأمر مطلقًا كونه محل دراسة ولم يصدر به أي قرار حتى هذه اللحظة".

وأشار :"لماذا يتحدث البعض عن فرع النادي بالإسكندرية فقط، لدينا مشروع كبير مستقبلي لربط الأهلي بجماهيره في عدد من المحافظات وليس في الإسكندرية فقط".

وواصل :"هذا المشروع كبير والإسكندرية مجرد جزء فيه، المنصورة والصعيد والعالمين ومدن أخرى نخطط لها".

وأنهى :"هذا مشروع لمستقبل الأهلي ويحتاج إلي سنوات طويلة، نحن نعمل بنظام مؤسسي في النادي نضع خطط طويلة الأمد وكل مجلس يكمل ما بدأه غيره، لا داعي للتضخيم الأمر محل دراسة حتي الأن".

جدير بالذكر أن الإدارة الحالية نجحت في افتتاح فرع جديد للنادي في محافظة الأقصر وتحديدًا في مدينة طيبة.