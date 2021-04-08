شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. شيكابالا يدك شباك غانا في تصفيات المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يمكن أن نمر بذاكرة الأهداف الجميلة والمؤثرة دون أن نتذكر شيكابالا لاعب الزمالك ومنتخب مصر، ورغم أن هناك أهدافا تحظى بحب عظيم من جانب الجماهير نظرا لأهميتها أو روعة تسجيلها، لكن الهدف الذي سنقف أمامه اليوم ربما يكون الأقرب لـ شيكابالا، لأنه جاء مع منتخب مصر في المباراة الخيرة لتصفيات كأس العالم، وهي المباراة التي ارتدى فيها شيكا شارة القيادة لأول مرة في تاريخه مع الفراعنة.

ونجح المنتخب المصري بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، في التأهل إلي مونديال روسا 2018، وذلك عقب غياب مصري لمدة 28 عام.

وخاضت مصر التصفيات في مجموعة تضم غانا والكونغو وأوغندا، وتمكن أبناء الفراعنة في التأهل قبل الجولة الـ6 والأخيرة من التصفيات، وذلك بهدف محمد صلاح في شباك الكونغو بالجولة الـ5.

ومع الجولة السادسة واجهت مصر المنتخب الغاني، في عقر داره على ملعب "كيب كوست"، وذلك يوم الـ12 من نوفمبر من عام 2017.

وانضم شيكابالا لقائمة المنتخب لمواجهة البلاك ستارز أو النجوم السوداء، رغم عدم انضمامه لقائمة الفراعنة منذ بداية التصفيات.

ومع الظهور الأول للأباتشي نجح في قيادة منتخب مصر لتحقيق تعادل صعب أمام النجوم السوداء، بهدف لكل منهما، وسجل شيكا هدف تقدم المنتخب في الدقيقة 61 من عمر المباراة.