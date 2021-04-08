شكرا لقرائتكم خبر عن الأزمة المالية تمنع الزمالك من ضم الدبابة الكاميرونية لخلافة مصطفى محمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منعت الأزمة المالية الحالية مسئولي نادي الزمالك، من الدخول في مفاوضات جادة مع إدارة نادي التعاون السعودي، لضم المهاجم الكاميروني لياندر تاوامبا بناء على ترشيح الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني الحالي للزمالك والسابق لفريق التعاون.

ويرتبط تاوامبا بعقد مع التعاون ممتد حتى نهاية يونيو 2022 ولا يوجد أي شروط جزائية في عقده لذلك سيكون رحيله بموافقة النادي السعودي، ورشحه الفرنسي كارتيرون للانضمام للفريق الأبيض لتعويض رحيل مصطفي محمد بعد إعارته لصفوف جالاتا سراي التركي.

وبخلاف القيمة المالية الكبيرة التي سيحددها نادي التعاون لرحيل تاوامبا سيكون هناك عقبة أخري أمام الزمالك لضم النجم الكاميروني وهى راتبه السنوي الضخم والذي يصل مع التعاون إلى 3 مليون دولار وهو ما وجدته إدارة الزمالك يصعب عليها توفيره في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها النادي حاليا.