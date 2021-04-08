شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة أنور: لن أترشح لانتخابات الزمالك.. والمجلس السابق رحل بطريقة غير لائقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، أنه لن يترشح لانتخابات القلعة البيضاء المقبلة.

وقال حمادة انور، في تصريحات تليفزيونية: «لم أترشح لانتخابات الزمالك المقبلة، وهذا قرار نهائي».

وأضاف: «مجلس الزمالك السابق برئاسة مرتضي منصور رحل بطريقة غير لائقة، وأشعر بحزن كبير، عندما يردد البعض أن المجلس سيتم تحويله للنيابة العامة، بسبب وجود مخالفات مالية».

وأوضح: «المجلس السابق له بعض السلبيات، ولكن هناك الكثير من الايجابيات، والنادي كان يحصل في عهده على البطولات».