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حمادة أنور: لن أترشح لانتخابات الزمالك.. والمجلس السابق رحل بطريقة غير لائقة

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كريم أبو حسـين 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، أنه لن يترشح لانتخابات القلعة البيضاء المقبلة.

وقال حمادة انور، في تصريحات تليفزيونية: «لم أترشح لانتخابات الزمالك المقبلة، وهذا قرار نهائي».

وأضاف: «مجلس الزمالك السابق برئاسة مرتضي منصور رحل بطريقة غير لائقة، وأشعر بحزن كبير، عندما يردد البعض أن المجلس سيتم تحويله للنيابة العامة، بسبب وجود مخالفات مالية».

وأوضح: «المجلس السابق له بعض السلبيات، ولكن هناك الكثير من الايجابيات، والنادي كان يحصل في عهده على البطولات».

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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