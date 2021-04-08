شكرا لقرائتكم خبر عن عضو مجلس الزمالك السابق: الأهلي استخدم حقه في أزمة مباراة السلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، على أزمة مباراة كرة السلة بين الأهلي والزمالك.

وكان النادي الأهلي رفض خوض مباراة الزمالك، بسبب وجود جماهير القلعة البيضاء في الصالة.

وقال حمادة أنور، في تصريحات تليفزيونية: «الأهلي استخدم حقه في مباراة السلة، وفقا للائحة برفضه خوض اللقاء بسبب حضور الجماهير».

وأضاف؛ «أرفض خروج نجوم الزمالك من الصالة، هؤلاء نجوم كبار وتواجدهم في المباراة يزيد من شعبية اللعبة».

وتابع: «إذا كان لا يوجد جماهير الصالة، باستثناء شيكابالا وأوباما، فهذا خطأ على مسؤولي الأهلي».

وختم: «أنا مع القرار الذي اتخذه مسؤولي الزمالك برفضهم خروج نجوم الكرة من الصالة لأنهم ليسوا من الجماهير».