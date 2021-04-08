شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى الجولة الـ11 بالمرحلة الثانية من دورى المحترفين لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم الخميس مواجهات قوية على صعيد الجولة الـ 11 بالمرحلة الثانية من دورى المحترفين لكرة اليد للرجال للموسم المحلى 2020 / 2021، حيث تشهد هذه الجولة لقاءات بين كلا من ، بين كل من الأوليمبى مع الأهلى وسبورتنج مع الطيران والزهور مع طلائع الجيش والزمالك مع هليوبوليس .

فيما أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد عن تقديم موعد مباراة الزمالك وهليوبوليس المحدد لها اليوم الخميس لمدة ساعتين لتقام فى الرابعة عصرا بدلا من السادسة مساء للبث التليفزيونى.

تقام الجولة الثانية عشرغدا 9 أبريل بلقاءات بين كل من: سبورتنج مع الأهلى والأوليمبى مع الطيران والزمالك مع طلائع الجيش والزهور مع هليوبوليس.