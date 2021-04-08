شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التخطيط بالأهلي تتابع ميكيسوني في مباراة سيمبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوي لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح متابعة الموزمبيقي لويس ميكيسوني مهاجم سيمبا التنزاني على هامش مباراة الفريقين غدا الجمعة في ختام دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، تمهيدا لإعداد تقرير عن اللاعب وتحديد إمكانية تعاقد النادي الأهلي معه أو صرف النظر عنه، إذا لم ينل اللاعب إعجاب لجنة التخطيط والجهاز الفني.

ودخل ميكيسوني اهتمامات الأهلي للتعاقد معه في الصيف القادم، بعد المستويات القوية التي ظهر عليها اللاعب رفقة سيمبا في النسخة الحالية من دوري الأبطال، ولكن ترغب إدارة التخطيط بالأهلي في وضع اللاعب تحت المراقبة على أن يتم تقييمه عن موسم كامل وليس مباراة أو اثنين، وبناءا عليه يتحدد موقفه من الانتقال للأهلي من عدمه.

ويرغب بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي في ضم مهاجم أجنبي سوبر لتدعيم الخط الأمامي للفريق الأحمر، ولكن يبقى موقف إبرام الصفقة مرهون بالاستغناء عن أحد اللاعبين الأجانب في صفوف الأهلي الحاليين وإمكانية تسويق أحد اللاعبين، أو يتم صرف النظر عن ضم لاعب أجنبي جديد في الصيف القادم.