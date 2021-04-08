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حمادة أنور: الزمالك تعامل باحترافية مع إمام عاشور.. وتصريحات والد زيزو خاطئة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء تعامل بشكل إحترافي في أزمة إمام عاشور، لاعب خط وسط الفريق.

وقال حمادة انور، في تصريحات تليفزونية: «الزمالك تعامل بإحترافية مع إمام عاشور، وإعلان العقوبات امر جيد، ولكن يجب ان يتم إحتواء اللاعب لأنه مازال صغير في السن».

وعن مستوى أحمد سيد زيزو، قال: «تصريحات والد زيزو خاطئة، وهى سبب تراجع مستوى اللاعب، لانها اخذت كثيرا من تركيزه».

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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