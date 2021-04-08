شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الغني يترقب تأهل الزمالك الأفريقي لإقامة حفل زفافه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب محمد عبد الغني مدافع الزمالك، تأهل فريقه للدور المقبل بدوري أبطال أفريقيا، لإقامة حفل زفافه بعد مباراة تونجيث السنغالي المقرر لها يوم السبت المقبل بإستاد القاهرة في الجولة الأخيرة من مباريات دور المجموعات الأفريقي.

ويحتاج الزمالك للفوز على تونجيث وخسارة مولودية الجزائر أمام الترجي في تونس ليتأهل الأبيض للدور المقبل كثاني المجموعة برفقة الترجي.

ويسعي عبد الغني لإقامة حفل زفافه عقب مباراة تونجيث مباشرة وذلك قبل شهر رمضان الكريم، وكذلك قبل مباراتي الزمالك أمام حرس الحدود والأهلي يومي 14 و 18 إبريل في كأس مصر والدوري الممتاز على التوالي.