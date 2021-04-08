اخبار الرياضه

عبد الغني يترقب تأهل الزمالك الأفريقي لإقامة حفل زفافه

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الغني يترقب تأهل الزمالك الأفريقي لإقامة حفل زفافه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب محمد عبد الغني مدافع الزمالك، تأهل فريقه للدور المقبل بدوري أبطال أفريقيا، لإقامة حفل زفافه بعد مباراة تونجيث السنغالي المقرر لها يوم السبت المقبل بإستاد القاهرة في الجولة الأخيرة من مباريات دور المجموعات الأفريقي.

 

ويحتاج الزمالك للفوز على تونجيث وخسارة مولودية الجزائر أمام الترجي في تونس ليتأهل الأبيض للدور المقبل كثاني المجموعة برفقة الترجي.

 

ويسعي عبد الغني لإقامة حفل زفافه عقب مباراة تونجيث مباشرة وذلك قبل شهر رمضان الكريم، وكذلك قبل مباراتي الزمالك أمام حرس الحدود والأهلي يومي 14 و 18 إبريل في كأس مصر والدوري الممتاز على التوالي.

ولا صوت يعلو داخل نادي الزمالك، فوق صوت الاستعداد لمباراة تونجيث السنغالي، المصيرية والمقرر لها يوم السبت المقبل في إطار الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات الأفريقي والتي لا بديل فيها عن الفوز أمام الأبيض مع انتظار خسارة مولودية الجزائر أمام الترجي بالجولة نفسها ليتأهل الأبيض كثاني المجموعة برفقة بطل تونس.

ووضع مسئولو الزمالك، صرف جزء من المستحقات المتأخرة للاعبين، في مقدمة الأولويات قبل مباراة تونجيث المصيرية، لتحفيز اللاعبين على التألق أمام بطل السنغال، والسعي وراء تحقيق الفوز، والوصول للنقطة 8 بدوري الأبطال، وانتظار سقوط المولودية بتونس، وذلك بعدما جدد الزمالك آماله بالفوز على بطل الجزائر على أرضه وأمام جماهيره بثنائية نظيفة في الجولة الخامسة مساء السبت، ليرفع رصيده للنقطة رقم 5 وجاء خسارة الترجي أمام تونجيث بالجولة نفسها ليجعل مباراتي الجولة الأخيرة في غاية الأهمية حيث يحتاج الزمالك للفوز وخسارة المولودية للتأهل بينما خسارة الترجي ستجعله يخسر أيضا صدارة المجموعة لصالح بطل الجزائر.

 

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا