شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يستضيف الأوليمبى والبلدية مع المنصورة بالجولة الـ20 بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام مباريات الجولة 20 للمجموعة الثالثة "بحري" بدوري القسم الثاني، اليوم الخميس، وستكون هي الجولة الأخيرة قبل توقف المنافسات خلال شهر رمضان المبارك.

وستكون أول هذه المباريات، المباراة التي ستجمع بين فاركو والأوليمبي على ستاد برج العرب، فصاحب الملعب يسعى لتحقيق فوزه الخامس على التوالي، ليواصل هروبه بصدارة المجموعة، وتوسيع الفارق بين حرس الحدود أقرب ملاحقيه ، أما الأوليمبي، بقيادة أحمد ساري، فيأمل في مواصلة الانتصارات للمباراة الثالثة على التوالي، وتكرار نتيجة الدور الأول بالفوز على فاركو ، إذ يعلم "ساري" أن فوزه يعني تواجده في الصورة على المنافسة على الصعود للدوري الممتاز، وأي نتيجة أخرى معناها ابتعاده عن المنافسة.

وفي مباراة لا تقل أهمية عن الأولى، يحل حرس الحدود ضيفًا على أبو قير في مواجهة اسكندرانية نارية، فالأخير، بقيادة أحمد الكاس، المدير الفني، سيحاول استثمار فوزه الأخير على الجزيرة 3-0، وتقديمه أداء جيد، في الفوز على الحرس، والدخول من جديد في دائرة المنافسة، وتعطيل منافسه.

أمام حرس الحدود، والذي يقوده فنيًا محمد حليم، فخسر نقطتين ثمينتين بتعادله على ملعبه في الجولة الماضية مع مالية كفر الزيات 1-1، ليوسع الفارق مع فاركو إلى 4 نقاط، فلا بديل أمام الفريق العسكري سوى الفوز، إذا ما أراد أن يتواجد في المنافسة على الصعود.

ويستدرج بلدية المحلة، بقيادة رمضان السيد، المدير الفني، نظيره المنصورة، على ملعبه، في قمة الدلتا، محاولاً العودة لطريق الانتصارات، بعد التعادل السلبي المخيب مع الحمام، ليفقد الفريق 5 نقاط في آخر مباراتين، إذ خسر قبلها من فاركو 2-1.

وفي قمة دقهلاوية، يستضيف بني عبيد "المنتعش"، من فوزه الأول هذا الموسم على كفر الشيخ 1-0 في الجولة الماضية، فريق دكرنس الفائز هو الآخر على بيلا 3-2، في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين.

ويلتقي بيلا، بقيادة الشحات غنيم، المدير الفني، مع دمنهور على ملعب سخا، كما يلتقى الحمام مع مالية كفر الزيات، فالحمام بقيادة طارق الصاوي، لم يفز في آخر 9 مباريات، ليتدهور الفريق في وضعية الجدول، رغم تحقيقه نتيجة التعادل أمام بلدية المحلة في الجولة الماضية.

وعلى ملعب مدينة أبو قير الشبابية، يستضيف الرجاء نظيره كفر الشيخ، في مباراة تجمع الجريحان من الجولة الماضية، كما يواجه سبورتنج نظيره الجزيرة في أول مواسمهم بالقسم الثاني .