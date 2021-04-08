شكرا لقرائتكم خبر عن الأشعة تثبت إصابة أحمد أيمن منصور بجزع فى أربطة الأنكل ومحاولات تجهيزه للرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثبتت الأشعة التى خضع لها أحمد أيمن منصور، مدافع فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، إصابته بجزع فى أربطة أنكل القدم، مما أدى لعدم تمكن اللاعب من المشاركة فى تدريبات فريقه، استعدادًا لمواجهة الرجاء المغربى في التاسعة مساء الأحد، على استاد الدفاع الجوي، في رابع جولات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويبذل الجهاز الطبى لبيراميدز، برئاسة الدكتور مصطفى المنيرى، قصارى جهده من أجل العمل على تجهيز أحمد أيمن منصور قبل لقاء الرجاء المقبل، خاصة أن الفريق السماوى سيدخل المباراة وهدفه تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط وتعويض الهزيمة فى المغرب.

بيراميدز كان خسر من الرجاء المغربى فى المباراة التى جمعتهما مساء الأحد الماضى، على ملعب محمد الخامس، فى كازبلانكا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الكونفدرالية، وانتهت بفوز الرجاء بهدفين دون رد، لتصبح تلك الهزيمة الأولى للفريق السماوى فى مشواره بالكونفدرالية بالموسم الحالى.

ويقود مباراة بيراميدز والرجاء المقبلة طاقم تحكيم أنجولي بقيادة الحكم هيليدر مارتينيز، ويعاونه سانشيز أوليفيرا المساعد الأول، ودا سيلفا جوليو المساعد الثاني، وجواو مواندا الحكم الرابع.

ويراقب المباراة الجيبوتي محمد مؤمن علي، والمنسق العام من غانا مارك أدو، والمنسق الأمني روفين ليبيريا من مدغشقر، بينما يراقب تطبيق إجراءات فيروس كورونا الدكتور محمد سلطان من مصر.