شكرا لقرائتكم خبر عن عضو مجلس الزمالك السابق يوجه رسالة للجنة الثلاثية ويطالبهم باللجوء لوزير الرياضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، رسالة إلى اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة اللواء عماد عبدالعزيز، وذلك بعد قرار اتحاد الكرة بإسناد مباراة القمة لطاقم تحكيم مصري.

وقال حمادة أنور، في تصريحات تليفزيونية: «أتمنى من إدارة نادي الزمالك انها تتعامل مع الموضوع بإحترافية وهدوء، من مصلحة الزمالك إقامة المباراة في موعدها».

وأضاف: «يجب أن يقوم الزمالك بتصعيد الأزمة وفقا للطرق الشرعية واللجوء إلى وزير الرياضة».

يذكر أن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ستقام ١٨ إبريل الجاري، ضمن مؤجلات الأسبوع الرابع من مسابقة الدوري الممتاز.