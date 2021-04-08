شكرا لقرائتكم خبر عن شادي محمد يكشف سر بطولات الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى شادي محمد٬ نجم الاهلى السابق، موافقته على تعيين طاقم تحكيم مصري لإدارة مباراة القمة المقبلة والمقرر لها يوم ١٨ إبريل الجاري.
وقال شادي في تصريحات تليفزيونية: «بطولات الأهلى جاءت بالتخطيط والعمل ومجهود اللاعبين وليس التحكيم والإدارات مشكلة الزمالك على مدار تاريخه».
وأضاف: «هل الأهلى السبب في هزائم الزمالك الأخيرة؟ المارد الاحمر يوجد به انضباط وتخطيط إداري لذلك بفوز بالبطولات».
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