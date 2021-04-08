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ترتيب هدافى الدورى المصرى 2021.. أحمد سمير يتربع على الصدارة

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بعد انتهاء فوز طلائع الجيش برباعية نظيفة على الجونة خلال اللقاء الذي أقيم بينهما الأربعاء 7-4-2021، ضمن منافسات الدوري الممتاز لموسم 2020- 2021، تغير نسبيا ترتيب هدافي ، خاصة بعد الهدف الذي سجله أحمد سمير لاعب طلائع الجيش.

ترتيب هداف الدوري المصري الممتاز 2021

وجاء أحمد سمير في المقدمة برصيد 9 أهداف، وعمر كمال لاعب المصري البورسعيدي، وحسام حسن لاعب سموحة في المركز الثاني برصيد 8 أهداف، ويوسف أوباما ثالثا، برصيد 7 أهداف، برفقة أحمد ياسر ريان صاحب نفس الرصيد من الأهداف.

وفي المركز الرابع يأتي عمرو جمال لاعب طلائع الجيش برصيد 6 أهداف- وعمرو السعيد لاعب الجونة المعار من الزمالك- مصطفى فتحي لاعب سموحة المعار من الزمالك برصيد 5 أهداف لكل منهم.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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