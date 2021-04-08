شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافى الدورى المصرى 2021.. أحمد سمير يتربع على الصدارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بعد انتهاء فوز طلائع الجيش برباعية نظيفة على الجونة خلال اللقاء الذي أقيم بينهما الأربعاء 7-4-2021، ضمن منافسات الدوري الممتاز لموسم 2020- 2021، تغير نسبيا ترتيب هدافي الدوري المصري، خاصة بعد الهدف الذي سجله أحمد سمير لاعب طلائع الجيش.

ترتيب هداف الدوري المصري الممتاز 2021

وجاء أحمد سمير في المقدمة برصيد 9 أهداف، وعمر كمال لاعب المصري البورسعيدي، وحسام حسن لاعب سموحة في المركز الثاني برصيد 8 أهداف، ويوسف أوباما ثالثا، برصيد 7 أهداف، برفقة أحمد ياسر ريان صاحب نفس الرصيد من الأهداف.

وفي المركز الرابع يأتي عمرو جمال لاعب طلائع الجيش برصيد 6 أهداف- وعمرو السعيد لاعب الجونة المعار من الزمالك- مصطفى فتحي لاعب سموحة المعار من الزمالك برصيد 5 أهداف لكل منهم.