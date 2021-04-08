شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: لم نخاطب أى اتحاد أوروبي بشأن حكم القمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد مجاهد٬ رئيس اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة٬ أن الكورونا ليس السبب في إسناد مباراة القمة لطاقم تحكيم مصري.

وقال مجاهد في تصريحات تليفزيونية: «لم نخاطب أي اتحاد أوروبي بشأن حكم مباراة القمة ومن الطبيعي طالما جميع المباريات بحكام مصريين فهذه المباراة أيضا بطاقم تحكيم مصري».

وأضاف: «لعبنا جميع المباريات في الدوري بدون اخطاء تحكيمية ولا أعترف بالبيانات الصحفية الصادرة من الأندية واوعد طرفي مباراة القمة بتحقيق العدالة داخل الملعب».