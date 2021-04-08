شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة أنور: التحكيم المصري كله «مشاكل» ولا يصلح لإدارة القمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، على قرار الاتحاد المصري لكرة القدم، بإقامة مباراة القمة بطاقم حكام مصريين.

وقال حمادة أنور في تصريحات تليفزيونية: «اتحاد الكرة، اختلق أزمة في مباراة القمة بدون أي داعي».

واضاف: «مباراة القمة بطولة خاصة، من الأفضل إقامتها بحكام أجانب، حتى لا يحث أي مشاكل، لأن الأهلي والزمالك لن يعجبهما الحكم المصري».

وتابع: «التحكيم المصري كله مشاكل ولا يصلح لإدارة القمة في الوقت الحالي، خاصة أن هناك مشاكل عديدة في تقنية الفار، وهو ما ظهر جليا في مباراة اسوان وانبي الأخيرة، حيث تم إلغاء هدف صحيح للفريق البترولي، ولم يتم اللجوء للفار».