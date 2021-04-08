شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عامين.. نبوءة محمد صلاح تتحقق في ساديو ماني (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي تحققت نبوءته بعدما نشر الاتحاد الأفريقي كاف فيديو خلال لحظة فوز النجم المصري بجائزة أفضل لاعب في القارة السمراء عام 2017، متوقعا فوز ساديو ماني بالفوز بهذه الجائزة، وبالفعل تحققت عام 2019.

ونشر الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي باللغة العربية تعليقا على هذا الفيديو حيث يفوز محمد صلاح، بجائزة أفضل لاعب في القارة السمراء، كاتبا: نبوءة محمد صلاح @MoSalahعام 2017 تحققت في 2019، نجم الفراعنة وأسد التيرانجا مثالان يُحتذى بهما في الروح الرياضية.

ومحمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي اقترب بشدة من التجديد مع ناديه لعقد يمتد إلى ما بعد 2023 موعد إنتهاء عقده مع الريدز. ووفقا لما نشره موقع ميرور مساء أمس الأول، أن محمد صلاح هو أول لاعب يحرصون على التصالح معه وسط تكهنات أخيرة بشأن مستقبله. تجري المحادثات مع المصري بشأن تمديد العقد على الرغم من أن الريدز لا يزال لديهم متسع من الوقت، مع عدم انتهاء صلاحية صفقة صلاح الحالية حتى عام 2023. ويتمتع ليفربول بموقف تفاوضي قوي فيما يتعلق بصلاح، الذي سيكون في الثلاثينيات من عمره عندما ينتهي عقده.

في حين أن ليفربول قد يفرض رسومًا ضخمة على هدافه الرائد، إلا أن النادي ليس لديه أي نية للسماح لصلاح بالرحيل ويحرص على التوصل إلى اتفاق. وأكد التقرير، أن ساديو ماني وروبرتو فيرمينو وجوردان هندرسون ونابي كيتا وأليكس أوكسليد تشامبرلين من المرجح أن يتم اتخاذ قرارات بشأن كل منهم في وقت لاحق.