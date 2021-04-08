شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب طلائع الجيش: لم أوقع للأهلي.. وسعيد بارتباط اسمي بالانتقال إليه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد سمير، لاعب طلائع الجيش، إنه لم يوقع للنادي الأهلي، لكنه سعيد أن يرتبط اسمه بالانتقال للقلعة الحمراء.

وأضاف سمير في تصريحات تلفزيونية: «أنا في نادي طلائع الجيش وأي شيء سيكون من خلال النادي بالطبع، ولو الأهلي أراد ضمي فأتمنى ذلك وسعيد بارتباط اسمي به ولكن هذا لن يحدث إلا وأنا أسير بصورة جيدة مع فريقي».

وتابع لاعب طلائع الجيش: «لست الهداف بمفردي فالجميع بالفريق يُساعدني على التسجيل».

ورفع أحمد سمير رصيده من الأهداف بعد ثنائيته في مرمى الجونة يوم أمس الأربعاء، إلى 9 أهداف خلال هذا الموسم في بطولة الدوري المحلي.