مهيب عبد الهادي : لما تحب تأجل مباراة القمة قول هنجيب "حكام مصريين"

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن الإعلامي الرياضي مهيب عبد الهادي، إصابته بفيروس كورونا المستجد، مؤكدًا غيابه عن برنامج "اللعيب" المذاع على قناة "MBC مصر" خلال الأسبوع الجاري.

وقال "مهيب" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "MBC مصر" أن حالته بعد الإصابة بفيروس كورونا مستقرة.

وأكد "عبد الهادي" عن هناك اتجاه قوي داخل اتحاد الكرة لتأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك المقرر إقامتها يوم 18 أبريل المقبل.

وأضاف: لما تحب تأجل مباراة بين الأهلي والزمالك قول هنجيب حكام مصريين.. وطالما اتحاد الكرة رمى ورقة إن الحكم مصري، يبقى فيه تأجيل للمباراة.