«بايرن ميونخ» يسقط أمام «باريس سان جيرمان» في مباراة الـ5 أهداف بدوري الابطال.. فيديو

الشارقة - اميمة ياسر - فوزًا غاليًا حققه نادي باريس سان جيرمان الفرنسي على مضيفه بايرن ميونخ الألماني، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب "آليانز آرينا"، في ذهاب دور الثمانية من مسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2020-2021.

انتهى الشوط الأول بتقدم الفريق الفرنسي بنتيجة 2-1، حيث تقدم باريس سان جيرمان مبكرا في الدقيقة الثالثة، عبر النجم كيليان مبابي، إثر تمريرة رائعة من البرازيلي نيمار ليسددها مباشرة في مرمى مانويل نوير. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

وفي الدقيقة 28 ينجح المدافع البرازيلي ماركينيوس من تسجيل هدف باريس سان جيرمان الثاني، بتمريرة أخرى من نيمار، ويغادر بعدها ماركينيوس مصابا في الدقيقة 30، ويشارك بدلا منه أندير هيريرا.

وأجرى هانز فليك المدير الفني للبايرن، تبديلا في الدقيقة 31، بإشراك ألفونسو ديفيز بدلا من لاعب الوسط ليون جوريتسكا الحاصل على بطاقة صفراء.

ويتمكن الكاميروني إريك ماكسيم تشوبو موتينج من تسجيل هدف بايرن ميونخ الأول في الدقيقة 37، من ضربة رأس إثر عرضية رائعة من الفرنسي بينيامين بافارد.

وأشرك فليك بعد الهدف الأول، المدافع جيرومن بواتينج بدلا من نيكولاس سوله الغير موفق، وذلك في الدقيقة 41.

في الشوط الثاني، نجح النجم توماس مولر في تسجيل هدف التعادل للباير من ضربة رأس في الدقيقة 60، إثر عرضية متقنة من جوشوا كيميتش من ركلة حرة.

واستطاع النجم كيليان مبابي من تسجيل هدف الانتصار القاتل لفريق باريس سان جيرمان بمجهود فردي رائع في الدقيقة 68 إثر هجمة مرتدة، ليقود فريقه لتحقيق انتصار ثمين خارج ملعبه.

وستقام مباراة الإياب بين الفريقين على ملعب "حديقة الأمراء" بالعاصمة الفرنسية يوم الثلاثاء المقبل.

وافتقد البايرن في مواجهة اليوم، لجهود الثنائي، النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي بداعي الإصابة، وسيرج جنابري لإصابته بفيروس كورونا، فيما غاب عن باريس سان جيرمان كل من أليساندرو فلورينزي، خوان بيرنات، ماورو إيكاردي، لافين كورزاوا، ليناردو باريديس، وماركو فيراتي.

بايرن ميونخ

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: بافارد - سوله - ديفيد ألابا - لوكاس هيرنانديز

خط الوسط: كيميتش - جوريتسكا - كومان

خط الهجوم: مولر - ليروي ساني - تشوبو موتينج

باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: كيلور نافاس

خط الدفاع: داجبا - كيمبيميى - ماركينيوس - ديالو

خط الوسط: إدريسا جايا - دانيلو بيريرا - دراكسلر

خط الهجوم: دي ماريا - نيمار - كيليان مبابي