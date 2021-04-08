«سب واعتداء».. تفاصيل أحداث الشغب في قمة الأهلي والزمالك لكرة السلة

الشارقة - اميمة ياسر - أحداث مؤسفة شهدتها قمة شباب كرة السلة بين الأهلي والزمالك، حيث شهدت أحداث شغب كان بطلها نجل المدرب العام لفريق الزمالك ياسين ياسر الذي قام بتوجيه السباب لفريق الأهلي، وواصل اللاعب أحداث الشغب بعدما قام بقيادة بعض زملائه، والاعتداء على حافلة القلعة الحمراء أثناء مغادرتها صالة الشرقية للدخان رافضا الخسارة التي تلقاها فريقه عصر اليوم، في إطار منافسات بطولة الجمهورية. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

شباب سلة الأهلي يفوز على الزمالك في قمة كرة السلة

وتمكن فريق الشباب لكرة السلة تحت 20 سنة بالنادي الأهلي من تحقيق فوز مهم على حساب نظيره فريق الزمالك، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم، ضمن منافسات نهائيات بطولة الجمهورية.

أقيمت المباراة على صالة الشرقية للدخان، وقدم خلالها «شباب سلة الأهلي» عرضًا قويًّا، وظهر اللاعبون بصورة مميزة، ونجحوا في تعديل تأخرهم إلى تعادل مثير في اللحظات الأخيرة من زمن المباراة بنتيجة 71-71.

ليحتكم الفريقان إلى وقت إضافي تمكن خلاله «شباب سلة الأهلي» من حسم نتيجة المباراة لصالحه بنتيجة 81-79، ليواصل «شباب سلة الأهلي» عروضه القوية في البطولة التي يسعى إلى التتويج بلقبها.

فاز فريق كرة السلة بالنادى الاهلى على نظيره الزمالك بنتيجة 81\ 79 ، فى منافسات بطولة الجمهورية لفرق تحت 20 سنة ، باللقاء الى شهد ندية كبيرة ، حيث جاءت نتيجة الفترات كالتالى، 22\14 ، 33\32 للزمالك، 50 \ 47 للزمالك ، وفى الفترة الرابعة استطاع الأهلى أن يغير مسار المباراة لصالحه، وينتهى الوقت الاصلى للقاء بالتعادل 71\71 . حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

تم اللجوء الى شوط اضافى لحسم الفريق الفائز، و سيطرالأحمر على المباراة، لتنتهى المواجهة بينهما بفوز الأهلى 81\79 .

وزير الرياضة يوافق على استضافة الاتحاد السكندري للبطولة العربية للسلة

بينما أعلن مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد، موافقة أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على استضافة نادي الاتحاد للبطولة العربية للأندية «رجال» لكرة السلة، خلال استقبال الدكتور أشرف صبحي لوفد زعيم الثغر.

وقال رئيس نادي الاتحاد السكندري، إنه استعرض خلال اللقاء العديد من الموضوعات الهامة سواء على المستوى الرياضي أو الإنشائى لزعيم الثغر.