شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحميد بسيونى يمنح لاعبى الطلائع راحة 48 ساعة بعد رباعية الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش لاعبى فريقه راحة 48 ساعة من التدريبات عقب الفوز على الجونة بأربعة أهداف دون رد ، حيث من المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته السبت المقبل على ملعبه استعداداً لمواجهة أسوان المقرر لها التاسعة والنصف مساء الأول من مايو المقبل على ستاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري.

وحقق فريق طلائع الجيش فوزاً غالياً على نظيره الجونة بأربعة أهداف دون رد فى اللقاء الذى أقيم على استاد خالد بشارة بالغردقة ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز، سجل أهداف الطلائع إسلام محارب فى الدقيقة 30 وناصر منسى فى الدقيقة 47 وسجل أحمد سمير الهدف الثالث للطلائع فى الدقيقة 48 ، وأضاف الهدف الثانى له والرابع لفريقه فى الدقيقة 81 وأهدر أحمد سمير أيضاً ركلة جزاء تصدى لها أحمد عادل عبد المنعم حارس الجونة.

وبذلك يرتفع رصيد طلائع الجيش للنقطة 17 ليحتل المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري بعدما لعب 18 مباراة فاز في 4 لقاءات وتعادل في 5 مواجهات وخسر 9 مباريات وسجل لاعبوه 21 هدفاً وتلقت شباكه 22 هدفاً.

فيما تجمد رصيد الجونة عند النقطة 21 فى المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري بعدما لعب 16 مباراة فاز فى 5 لقاءات وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبوه 19 هدفاً وتلقت شباكه 20 هدفاً ومازال لديه مباراتين مؤجلتين.

وشهدت الدقيقة 30 هجمة منظمة من لاعبي طلائع الجيش أنهاها ناصر منسي بتمريرة أرضية هيأت الكرة لزميله إسلام محارب المتمركز على حدود الزاوية اليمنى لمنطقة جزاء الجونة والذي استقبل الكرة بتسديدة يسارية أكثر من رائعة سكنت الشباك في أقصى الزاوية اليسرى العلوية للمرمى.

وفى الدقيقة 47 وفى ركلة ركنية لطلائع الجيش على يمين مرمى الجونة، نفذها مهند لاشين بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها ناصر منسي برأسية متقنة وضعت الكرة داخل الشباك معلناً نهاية الشوط الاول من المباراة بتقدم الطلائع بهدفين دون رد .

ومع بداية الشوط الثانى وفى الدقيقة 48 ومن هجمة منظمة من لاعبي طلائع الجيش على الجبهة اليسرى أنهاها ناصر منسي بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلهاأحمد سمير بتسديدة مباشرة وضعت الكرة داخل الشباك.

وفى الدقيقة 63 أهدر أحمد سمير لاعب الطلائع ركلة جزاء احتسبت بعد عرقلة محمد نجيب لعمرو جمال ، بعد تسديدة قوية في الزاوية اليسرى للمرمى توقعها الحارس أحمد عادل عبد المنعم بشكل صحيح ونجح في التصدي لها.

وفى الدقيقة 75 تلقى لؤى وائل مدافع الجونة بطاقة حمراء بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية له في المباراة نتيجة تدخل عنيف على قدم عمرو مرعي لاعب طلائع الجيش.

وفى الدقيقة 81 ومن مجهود فردي من إسلام محارب في إختراق منطقة جزاء الجونة من جهة اليمين أنهاه بعرضية أرضية استقبلها زميله أحمد سمير بتسديدة قوية وضعت الكرة داخل الشباك

وبدأ عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش المباراة بتشكيل مكون من :"محمد بسام وأحمد علاء وإسلام جمال واسلام محارب وعبد الرحمن زولا وعمرو السيسى ومهند لاشين واحمد سمير وناصر منسى وابراهيما كونيه وعمرو جمال".

فيما بدأ رضا شحاته المدير الفنى للجونة المباراة بتشكيل مكون من :"أحمد عادل عبد المنعم ومحمد نجيب ولؤى وائل وجوزيف نجويم ومحمد الحبيب يكن ونور السيد وسيرجى أكا وإسلام عبد النعيم ومحمود الشبراوى وعمرو عبد الفتاح وعمر السعيد"