شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو وعاشور صداع جديد فى رأس الزمالك بعد ساسى وبن شرقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح أحمد سيد زيزو وإمام عاشور لاعبا الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، صداعا جديدا في رأس الإدارة الحالية، خاصة بعدما طلب الأول زيادة قيمة عقده، وارتكب الثاني فعلا استوجب عقابه من قبل الجهاز الفني.

اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك برئاسة المستشار عماد عبد العزيز، تواجه صداعا جديدا بسبب الثنائى زيزو وعاشور، بعد صداع التونسى فرجانى ساسى الذى ما زال لم يجدد تعاقده، والمغربى أشرف بن شرقى الذى سينتهى تعاقده بنهاية الموسم المقبل.

ونجحت إدارة نادى الزمالك في التعامل مع ملف إمام عاشور، حيث رسخت مبادئ القلعة البيضاء، وأيدت قرار الفرنسي باتريس كارتيرن المدير الفني، باستبعاد اللاعب ومشاركته مع فريق الناشئين، لما بدر منه في مواجهة مولودية الجزائر الأخيرة بدورى أبطال أفريقيا ورفض اللاعب التسخين للدخول كبديل لشيكابالا، مع التحدث بطريقة غير لائقة مع المدير الفني عقب اللقاء.

في الوقت ذاته، رفضت إدارة الزمالك الضغوط التي يمارسها "زيزو" من أجل زيادة قيمة تعاقده، حيث طلب اللاعب زيادة عقده بقيمة 7 ملايين جنيه، حتى يصبح قيمته الإجمالية 10 ملايين، وحذرت الإدارة أحمد سيد من التصريحات التي يُدلى بها والده، والشائعات التي يتم تداولها حول توقيعه للأهلى، من أجل الضغط لزيادة قيمة عقده.