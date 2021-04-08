شكرا لقرائتكم خبر عن رضا العزب: هذه حقيقة إصابتى بالقلب.. وطولان رفض يقابلنى بسبب الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رضا العزب، لاعب الزمالك السابق، أنه عندما كان لاعبا فى صفوف اتحاد الشرطة دخل فى مفاوضات مع مسئولى الأهلى، واتفق معهم على كافة التفاصيل للانتقال إلى القلعة الحمراء، وطلب العقود من إدارة ناديه إلا أن حلمى طولان رفض وقال له: "لن أخسر الزمالك وجمهوره بسببك".

وأضاف اللاعب فى تصريحات لبرنامج زملكاوى أنه توجه إلى منزل حلمى طولان، إلا أن الأخير رفض مقابلته، وبعد ذلك تغيرت وجهته وانتقل إلى الزمالك.

وعن إصابته بالقلب قال العزب إن هذه الشائعة يقف وراؤها أحد المدربين، وكشف أن البداية ترجع إلى تعرضه للإغماء فى إحدى المباريات بسبب الاستياء من عدم المشاركة مع الزمالك، وعندما ذهب للمستشفى قال الطبيب له "مينفعش تلعب كورة تانى، ولكن بعد فترة أجرى التحاليل والأشعات مرة أخرى، وجاءت سليمة، ولعب وتدرب وشارك مع الفرق الأخرى بعد الرحيل عن الزمالك.

وتابع نجم الزمالك السابق: "لم أحصل على فرصة فى الزمالك، ولو شاركت مكنتش هقعد على الدكة بسبب مستواى، لكن لم أحصل على الفرصة".