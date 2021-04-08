شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. الأهلى يصرف النظر عن التعاقد مع سيرينو ويستهدف مهاجم صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مفاجأة كبرى، كشف مصدر داخل النادى الأهلى أن النادى صرف النظر عن التعاقد مع الأوروجوايانى جاستون سيرينو صانع ألعاب صن داونز الجنوب أفريقي، بعدما كان هدفا أساسيا للمارد الأحمر في الانتقالات الماضية.

ورفضت إدارة صن دوانز انتقال سيرينو لصفوف الأهلي بسبب المطالب المادية الضخمة، وهو ما جعل اللاعب يبقى ضمن صفوف ناديه رغم إبداء رغبته في الانتقال لبطل أفريقيا.

ولكن مسئولي النادى الأحمر حولوا بوصلتهم من سيرينو إلى زميله في الفريق الجنوب أفريقى، بيتر شالولايل مهاجم صن داونز الحالي لتدعيم مركز المهاجم الصريح في الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويقدم صاحب الـ27 عاما عروضا قوية مما لفت أنظار المارد الأحمر نحوه ووضعه على قائمة المطلوبين في الانتقالات المقبلة، حيث خاض بيتر شالولايل 25 مباراة هذا الموسم مع صن داونز في جميع المسابقات، استطاع خلالها تسجيل 14 هدفا وصنع 6 أخرى لزملائه.

ويسعى الأهلى للتعاقد مع اللاعب، لحل أزمة المهاجم الصريح، بعدما فشل الكونغولى والتر بواليا من إثبات جدارته حتى الآن مع الفريق، حيث اكتفى بتسجيل هدف وحيد خلال 14 مباراة خاضها مع الفريق الأحمر.