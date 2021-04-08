الامارات | 107 خيول تتنافس على 8 أشواط في ختام سباقات «ميدان» اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن 107 خيول تتنافس على 8 أشواط في ختام سباقات «ميدان» اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبلغ موسم السباقات المحلية في دبي اليوم، محطته الختامية، إذ يُقام السباق الأخير في موسم مضمار ميدان العالمي 2020-2021، الذي يستهل في الخامسة والنصف عصراً، والمكون من ثمانية أشواط، وينافس على ألقابها 107 من نخبة الجياد المحلية والدولية، وتصل إجمالي جوائزها إلى 697.5 ألف درهم.

وتتضمن الأمسية، ستة أشواط تُقام على المسارات العشبية، واثنين على المسار الترابي لميدان، على أن تستهل بالشوطين الأول والثاني المخصصين للخيول المبتدئة، قبل أن تواصل الإثارة طريقها نحو الشوط الخامس، في أولى البطولات الرئيسة للحفل الختامي «لونجين ستيكس» المخصصة للخيول المهجنة الأصيلة من عمر ثلاث سنوات وضمن فئة السباقات «المشروطة بحسب العمر والنتائج» البالغ إجمالي جوائزها 120 ألف درهم، وينافس على لقبها ثمانية من نخبة جياد مسافة 1900 متر رملي، يبرز منها كل من «غراند» المملوك للمدرب علي راشد الرايحي، و«فيثفول سولجر» بشعار «إيه إل بولتر» وإشراف المدرب دووغ واطسون.

كما تدخل دائرة المنافسة على اللقب، المهرة «المروم» بشعار إسطبلات الراشد، وإشراف المدرب ساتيش سيمار، الساعية إلى مسك ختام موسمها الذي يتضمن أربعة سباقات، لانتزاع انتصارها الأول، بعد أن كانت قريبة من الفوز يناير الماضي بحلولها وصيفة في سباق أقيم على المضمار ذاتها، وإنما على مسافة أقل بلغت 1600 متر.

وتتجدد الإثارة، في ثانية البطولات الرئيسة «كأس زعبيل» التي تجري في الشوط السادس، لمسافة 1600 متر عشبي، بجوائز تبلغ 120 ألف درهم، حين يدخل 16 من نخبة جياد الميل في منافسة مفتوحة على اللقب، تتقدمها خيول «شادويل» التي يشرف على تدريبها علي الرايحي، مع كل من «حكيم» القادم من انتصارٍ على مضمار أبوظبي، و«مقترب» الباحث عن انتصارٍ أول في موسمه الحالي، والجواد «فيلورم» بشعار «غودولفين» وإشراف المدرب شارلي آبلبي، الساعي لانتصاره الثاني على مضمار ميدان، منذ انتصاره الأخير في فبراير 2020.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news