الامارات | ختام بطولة «الحبتور المصاحبة»

شكرا لقرائتكم خبر عن ختام بطولة «الحبتور المصاحبة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت أكاديمية الحبتور الدولية للتنس، بالتعاون مع اتحاد التنس بطولة الحبتور المصاحبة للاعبين المحليين، بمشاركة 240 لاعباً ولاعبة.

ونال المركز الأول في فئة البنات كل من ايفا لوكيانوفا (12 سنة)، ورقية كاشكوش (14)، وديا تامسي (16)، وليا موسيمان (18)، وفي فئة الأولاد فاز تيودور زكريو (12) وسومر ميثا (14) وانطويو مكرزل (16) وايثان ميغل ناما (تحت 18 سنة)، وفي فئة السيدات فازت اللاعبة ليا موسيمان، أما في فئة الرجال ففاز سيمون روبيرت، بينما في فئة الرجال فوق (35) فاز اللاعب اوليغ جيراسكين.

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