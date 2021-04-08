الامارات | 4 مباريات في افتتاح كأس السلة

شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مباريات في افتتاح كأس السلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق في السادسة والنصف من مساء اليوم، منافسات كأس نائب رئيس الدولة، لكرة السلة، خاتمة موسم بطولات مرحلة الرجال، إذ تُقام أربع مباريات، تجمع الأولى العين والظفرة على صالة نادي الجزيرة، وتتبع في السابعة بلقائي شباب الأهلي والنصر على صالة النصر، والشارقة أمام البطائح الذي تستضيفه صالة نادي شباب الأهلي، ويسدل الستار في الثامنة والنصف، بلقاء صاحب الضيافة الجزيرة أمام جاره بني ياس.

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