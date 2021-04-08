الامارات | «الأولمبية» تستعرض 4 محاور لتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص

شكرا لقرائتكم خبر عن «الأولمبية» تستعرض 4 محاور لتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بحثت لجنة التسويق والموارد المالية باللجنة الأولمبية الوطنية في اجتماعها، أمس، آليات تعزيز الشراكات المجتمعية وشراكات القطاع الخاص من خلال أربعة محاور مختلفة بهدف دعم مشروعات وبرامج وأنشطة اللجنة على المستويات كافة، بما يضمن تحقيق الأهداف المنشودة للمبادرات، خصوصاً المجتمعية والتوعوية منها.

افتتحت الاجتماع رئيسة لجنة التسويق والموارد المالية المهندسة عزة بنت سليمان، بحضور بعض ممثلي القطاع الخاص، كما شاركت وزارة التربية والتعليم واتحاد المبارزة عبر تقنية الاتصال المرئي. وناقش المحور الأول تعزيز الفكر للمنهج الأولمبي وطرحه في الرياضات المدرسية والمسابقات المجتمعية المحلية، والفعاليات الوطنية، واستعرض المحور الثاني منهجية الأنشطة والفعاليات، وناقش المحور الثالث تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات المحلية والعالمية، ولخص المحور الرابع أهمية تعزيز الدور الإعلامي في الترويج للبرامج الرياضية.

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