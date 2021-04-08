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الامارات | «الشارقة الرياضي» يبحث الإطار التنظيمي لإدارة الإعلام الرياضي

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الشارقة ■ الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ناقش مجلس الشارقة الرياضي الإطار التنظيمي لإدارة الإعلام الرياضي مع مسؤولي الإعلام بمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، بهدف تمكين أهداف المجلس وتوحيد الجهود لتقنين استخدام الوسائل والأدوات الإعلامية المختلفة في ما يعود بالنفع على الأندية والجماهير والمتابعين للأحداث . جاء ذلك، خلال ورشة العمل التي نظمها المجلس وأدارتها لجنة الإعلام والتحول الرقمي بنادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بحضور عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الإعلام والتحول الرقمي عادل الحمادي، ورئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة فاطمة أحمد، ورئيس قسم التسويق والهوية المؤسسية أمل العيدروس، وعدد من المعنيين بالإعلام الرياضي في المجلس والمؤسسة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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