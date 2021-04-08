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ترتيب هدافي الدوري الإيطالي.. كريستيانو رونالدو يسقط عرش «الدبابة لوكاكو»

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بعد فوز يوفنتوس على ضيفه نابولي، بهدفين لهدف مساء الأربعاء على ملعب أليانز ستاديوم، في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة بالدوري الإيطالي، وأحرز كريستيانو رونالدو الهدف الأول ليوفنتوس بالدقيقة (13) وضاعف باولو ديبالا النتيجة (73)، فيما سجل لورينزو إنسيني هدف نابولي الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الشوط الثاني.

ترتيب هدافي الدوري الإيطالي موسم 2021

1 ـ كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي يوفنتوس 25 هدفا.

2 ـ روميلو لوكاكو، مهاجم إنتر ميلان 21 هدفا.

3 ـ لويس مورييل، مهاجم أتلانتا 18 هدفا.

4 ـ زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم نادي ميلان 15 هدفا.

5ـ سيمون نوانكو، مهاجم كرتوني 15 هدفا.

6 ـ لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان 15 هدفا.

7 ـ لورينزو إنسيني، مهاجم نادي نابولي 15 هدفا.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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