شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يستغل فترة التوقف لتجهيز المصابين.. وإيهاب جلال يطالب اللاعبين بالتركيز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسعى إيهاب جلال المدير الفني للنادي الإسماعيلي، لاستغلال فترة التوقف الحالية في تجهيز المصابين والبدلاء لمواجهة الانتاج الحربى المقرر لها الاول من مايو المقبل على ستاد الاهلى والسلام ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة للمسابقة،.

ويرى جلال أن هذا التوقف فرصة كافية لترتيب أوراق فريقه بعد خوض مباراتين أمام سيراميكا ثم المصرى، والتي أقيمت مساء أمس الأربعاء على ستاد برج العرب بالاسكندرية بالجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وأكد إيهاب جلال مدرب الإسماعيلي لجميع اللاعبين أن معيار العدالة هو الوحيد الذي سيعمل به الجهاز الفنى، منوها إلى أن المردود الذي يقدمه كل لاعب في المران سيترتب على أساسه المشاركة ضمن صفوف الفريق.

وطالب مدرب النادي الإسماعيلي من لاعبيه بضرورة التركيز في التدريبات واستيعاب أفكاره سريعا، من أجل تحقيق الأهداف المخطط لها، مشدداً على أن المقصرين لن يكون لهم مكان في تشكيل الدراويش.

واعتبر جلال أن قيمة وجماهيرية الإسماعيلى أمر يؤكد على أن المسئولية كبيرة وتحتاج من الجميع تقديم أفضل مالديهم والتركيز على حصد الانتصارات.