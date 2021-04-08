شكرا لقرائتكم خبر عن ملخص وأهداف مباراة يوفنتوس ونابولي في الدوري الإيطالي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز يوفنتوس على ضيفه نابولي بهدفين لهدف مساء الأربعاء 7-4-2021 على ملعب أليانز ستاديوم، في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة بالدوري الإيطالي.

أحرز كريستيانو رونالدو الهدف الأول ليوفنتوس بالدقيقة (13) وضاعف باولو ديبالا النتيجة (73)، فيما سجل لورينزو إنسيني هدف نابولي الوحيد من ركلة جزاء (90).

بهذا الفوز، رفع يوفنتوس رصيده إلى 59 نقطة ويقفز للمركز الثالث، بينما تجمد رصيد نابولي عند 56 نقطة بالمركز الخامس.