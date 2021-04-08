شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يتخذ قرار جديدا في ملف تجديد محمد صلاح وساديو ماني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي اقترب بشدة من التجديد مع ناديه لعقد يمتد إلى ما بعد 2023 موعد إنتهاء عقده مع الريدز.

ووفقا لما نشره موقع ميرور مساء أمس الأول، فإن محمد صلاح هو أول لاعب يحرصون على التصالح معه وسط تكهنات أخيرة بشأن مستقبله.

تجري المحادثات مع المصري بشأن تمديد العقد على الرغم من أن الريدز لا يزال لديهم متسع من الوقت ، مع عدم انتهاء صلاحية صفقة صلاح الحالية حتى عام 2023.

ويتمتع ليفربول بموقف تفاوضي قوي فيما يتعلق بصلاح ، الذي سيكون في الثلاثينيات من عمره عندما ينتهي عقده.

وأشار التقرير إلى أنه في حين أن ليفربول قد يفرض رسومًا ضخمة على هدافه الرائد، إلا أن النادي ليس لديه أي نية للسماح لصلاح بالرحيل ويحرص على التوصل إلى اتفاق.

وأكد التقرير أن ساديو ماني وروبرتو فيرمينو وجوردان هندرسون ونابي كيتا وأليكس أوكسليد تشامبرلين من المرجح أن يتم اتخاذ قرارات بشأن كل منهم في وقت لاحق.