شكرا لقرائتكم خبر عن توماس توخيل: تشيلسي استحق الفوز على بورتو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الألماني توماس توخيل، مدرب تشيلسي سعادته بالفوز الذي حققه الفريق في مباراة بورتو بدوري أبطال أوروبا، بهدفين دون رد بلمعب الدرجاو بالبرتغال.

وقال توخيل في تصريحات نشرتها شبكة «بي بي سي»: «المباراة كانت صعبة ضد خصم قوي، وهناك لحظات كثيرة عانينها فيها، كانت الروح جيدة وحققنا نتيجة ممتاز جدًا».

وأضاف توخيل: «كنت متأكدًا تمامًا من أن لاعبي فريقي سيكون لديهم رد فعل جيد بعد الهزيمة أمام وست بروميتش ألبيون، لقد رأيت ردًا على الفور في غرفة الملابس، لم يكن ذلك مصدر قلق كبير، كنا مستعدين للرد».

وتابع المدير الفني لتشيلسي: «سيكون هناك دائمًا انتكاسات في عالم الرياضة، التحدي الأكبر هو استعادة أنفسنا، حققنا الكثير من النتائج الممتازة معًا، ثم تعرضنا للخسارة معًا، وحققنا رد الفعل بعد ذلك معًا أيضًا، هذا يقربنا من بعضنا ويزيدنا ثقة».

وقطع تشيلسي نصف الطريق بالفوز على بورتو بهدفين للأشئ على ملعب الأخير.