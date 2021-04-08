شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مجاهد: تعيين مدير فني أجنبي لاتحاد الكرة خلال أيام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد المهندس أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن اتحاد الكرة لم يقلل من قيمة محمود سعد، المدير الفني السابق للاتحاد.

وقال أحمد مجاهد، في تصريحات تليفزيونية: «محمود سعد، خدم الكرة المصرية خلال السنوات الماضية، واتحاد الكرة لم يقلل من قيمته، بعد قرار رحيله».

وأوضح: «الادارة الفنية في اتحاد الكرة ستكون مختلفة في الفترة المقبلة، حيث سيتم تعيين مدير فني أجنبي للاتحاد خلال أيام القليلة المقبلة، سيكون مسئولا عن التخطيط، كما سيكون هناك أحد المدربين مسؤول عن البراعم وقطاعات الناشئين».