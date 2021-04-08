شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مجاهد يكشف حقيقة خلافه مع حسام البدري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف المهندس أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن حقيقة وجود خلافات بينه وبين حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول.

وقال أحمد مجاهد، في تصريحات تليفزيونية: «لا توجد أي خلافات مع حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، وكل ما تردد في هذا الشأن غير صحيح».

وأضاف: «علاقتي مع جميع أفراد الجهاز الفني للمنتخب الوطني قوية للغاية، على رأسهم أحمد أيوب وطارق مصطفى».

وأوضح: «أتمنى أن يشارك محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الانجليزي مع المنتخب في أولمبياد طوكيو، حيث نتواصل مع ناديه من أجل مشاركة اللاعب في الأولمبياد».