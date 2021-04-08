شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس ضد نابولي.. بيرلو: ارتكبت أخطاء كثيرة لكنني بحاجه للتجارب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أندريا بيرلو المدير الفني لفريق يوفنتوس، إنه راضي عن الأداء والفوز على نابولي بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت مساء أمس الأربعاء ضمن مؤجلات الجولة الثالثة من عمر الدوري الإيطالي.

وأضاف بيرلو في تصريحات عقب المباراة: «عندما تكون لديك الروح وتضحي بنفسك لكي تغطي على زميل لك في مركزه فهذه هي النتيجة، وربما هذا ما كنا نفتقده مارسنا هذا النهج مع جناحين على الأطراف، ما سمح بخلق مساحة أكبر لكييزا وكوادرادو، أنا آسف لأننا لم نقم بمزيد من الهجمات المرتدة، لأنه كان يجب علينا تسجيل المزيد من الأهداف».

وتابع بيرلو: «الحديث عن رحيلي لا أعرف عنه شيء، لكن قبل تولي المنصب أعرف أن المدرب دائما معرض للرحيل في أي وقت وأنا مستعد لذلك لقد ارتكبت العديد من الأخطاء، وهذا موسمي الأول وكنت بحاجة إلى التجارب، كان هذا موسما أكثر تعقيدًا ليس فقط لي لكن للعديد من المدربين، فالجميع يرتكب الأخطاء».