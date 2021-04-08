شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد الكرة: الزمالك لم يعترض على إسناد مباراة القمة لحكام مصريين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن قرار عدم استقدام حكام أجانب لمباراة القمة قرار نهائي.

وقال أحمد مجاهد، في تصريحات تليفزيونية: «عدم استقدام حكام أجانب لمباراة القمة قرار نهائي»، موضحا: «نحن قادرين على استقدام حكام أجانب، ولكن هذا هو الوقت المناسب لان يدير الحكام المصريين مباراة القمة».

وأضاف: «يجب أن نغلق صفحة استقدام حكام أجانب في الدوري المصري، خاصة أن جميع الظروف مهيئة لنجاح الحكام المصريين بعد وجود تقنية الفار».

وأشار: «حتى هذه اللحظة الزمالك لم يعترض على إسناد مباراة القمة لحكام مصريين».

يذكر أن مباراة القمة ستقام 18 أبريل الجاري، ضمن مؤجلات الأسبوع الرابع من مسابقة الدوري الممتاز.